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«Контрол Лизинг» намерен участвовать в проекте «Единая система онлайн-лизинга»
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«Контрол Лизинг» намерен участвовать в проекте «Единая система онлайн-лизинга» 

Банки.ру 1 час назад
Маркетплейс «Всероссийский банковский центр» и лизинговая компания «Контрол Лизинг» подписали соглашение о намерениях, предусматривающее сотрудничество в рамках продукта «Единая система онлайн-лизинга». Об этом сообщает ООО «ВБЦ», выступающее оператором маркетплейса.
Как поясняется в сообщении, единая система онлайн-лизинга — автоматизированная система для проведения лизинговых сделок с юридически значимым электронным документооборотом посредством использования квалифицированных электронных подписей. Система позволяет перевести в электронный вид весь процесс проведения сделки (от подачи заявки и проведения скоринга до принятия решения, согласования условий и подписания всей необходимой документации) и дает возможность полностью отказаться от бумажного документооборота и подписывать договоры в режиме онлайн.
«Внедрение системы позволит всем участникам снизить операционные издержки, лучше контролировать сроки и полноту представления документов и значительно сократить время проведения сделки», — подчеркивают в ВБЦ.
Компания «Контрол Лизинг» предлагает услуги автолизинга для юридических и физических лиц. «Данное сотрудничество является продолжением развития компании по переводу всех процессов в электронный вид, и будущее решение позволит клиентам компании оформлять сделки дистанционно в режиме онлайн», — говорится в релизе.
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