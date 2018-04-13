«Транснефть» к 1 мая завершит работы по строительству отвода от ВСТО к Комсомольскому НПЗ 

НОВОРОССИЙСК, 13 апреля. /ТАСС/. "Транснефть" к 1 мая полностью завершит свою часть работ по строительству нефтепровода-отвода от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) до Комсомольского НПЗ "Роснефти". Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
"Труба начала работать вчера в 11:40 по Москве. К 1 мая, полагаем, что все основные работы на ней будут завершены", — сказал Демин.
Проект отвода на КНПЗ начали реализовывать в декабре 2014 года, когда «Роснефть» и «Транснефть» подписали соглашение об установлении долгосрочного тарифа на транспортировку нефти. Согласно проектной документации, протяженность линейной части отвода на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод составит 293 км, линий внешнего электроснабжения — 62 км. Также предусмотрено сооружение головной нефтеперекачивающей станции с резервуарным парком 80 тыс. кубометров и двух промежуточных НПС. Предварительная объявленная стоимость проекта — 47,5 млрд рублей.
ВСТО — нефтепровод, проходящий от города Тайшет в Иркутской области до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка через Сковородино Амурской области, протяженность — 4 тыс. 740 км. Оператором нефтепровода является «Транснефть». Сорт нефти, поставляемый на мировой рынок посредством ВСТО, получил название ESPO. Первая очередь ВСТО введена в декабре 2009 года, вторая — в декабре 2012 года.