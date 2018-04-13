Грузооборот хаба в аэропорту Красноярска составит не менее 800 тыс. тонн авиагрузов в год

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Грузооборот планируемого на базе аэропорта «Красноярск» транспортного хаба может составить не менее 800 тыс. тонн авиагрузов и 160 тыс. контейнеров в год, сообщил в пятницу на Красноярском экономическом форуме гендиректор АО «Эра Групп», владеющего имущественным комплексом аэропорта, Андрей Васильченко

"Площадь между двумя взлетно-посадочными полосами двух аэропортов ("Красноярск" и «Черемшанка») составляет 245 гектаров. При реализации этого проекта там будет построено 830 тысяч квадратных метров производственных и логистических площадей, грузооборот хаба составит не менее 800 тыс. тонн авиационных грузов и 160 тысяч контейнеров в год", — сообщил Васильченко.

Он добавил, что одним из преимуществ Красноярска является то, что он находится на пути основных транспортных путей.

Также для развития мультимодальности хаба рассматривается вопрос и появления там железнодорожного транспорта. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросу подготовки Универсиады-2019 поручил правительству и компании РЖД изучить возможность строительства грузопассажирской железнодорожной ветки от Емельяново до Красноярска, доклад по этой теме должен быть подготовлен к 25 апреля 2018 года. Ее ориентировочная протяженность составит 34 км, стоимость — 7,3 млрд рублей.

Об аэропорте

Аэропорт «Красноярск» (прежнее название «Емельяново») построен в 1980 году. С 1993 года он носит статус международного. В июне 2015 года подконтрольная структурам Олега Дерипаски Красноярская ГЭС выиграла аукцион, на котором региональные власти продали 51% акций АО «Эра Групп» (владеет имущественным комплексом аэропорта).

Краевой бюджет получил от продажи пакета акций 4,05 млрд рублей. В конце 2015 года ГЭС переуступила свои права на актив ООО «КрасИнвест», зарегистрированный в Дивногорске . Еще 49% принадлежат Красноярскому краю . В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метра с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров