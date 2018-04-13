S&P повысило рейтинг Бинбанка до «B+», прогноз позитивный

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг санируемого Бинбанка до "B+" с "B", прогноз по рейтингу — позитивный, говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне "B". Рейтинги до этого находились в списке на пересмотр со статусом "развивающийся" (с перспективой понижения, повышения или сохранения рейтинга).

"Повышение рейтинга отражает наше мнение о том, что финансовое положение банка существенно улучшились после получения государственной поддержки в форме вливания капитала, а также после полного погашения межбанковского кредита, предоставленного "Рост банку", — говорится в релизе.

В конце октября прошлого года Бинбанк сообщал, что его межбанковский кредит "Рост банку" на 1 октября составлял 722,9 миллиарда рублей. В марте Бинбанк сообщил о погашении кредита.

Позитивный прогноз отражает ожидания S&P, что Бинбанк объединится с банком "ФК Открытие" до 1 апреля 2019 года, и системная значимость объединенной группы повысит вероятность получения при необходимости чрезвычайной поддержки правительства РФ . Агентство отмечает, что после объединения с Бинбанком группа станет третьей в России по объему розничных депозитов и пятой — по размеру совокупных активов.

Банк России в начале апреля сообщил, что в рамках санации предоставил ликвидность банку "ФК Открытие" в размере 710 миллиардов рублей, группе Бинбанка — в размере 418 миллиардов рублей. Ранее, в начале марта, ЦБ сообщал, что планирует провести объединение "ФК Открытие" с Бинбанком до 1 апреля 2019 года.

После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка ЦБ стал его основным акционером. На данный момент доля регулятора в уставном капитале Бинбанка превышает 99,9%.