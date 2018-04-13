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Wells Fargo сообщил о росте чистой прибыли
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Wells Fargo сообщил о росте чистой прибыли 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO
Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль одной из самой крупнейшей банковских групп в Соединенных Штатах Wells Fargo & Co в первом квартале 2018 года выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до $5,94 млрд
Разводненная прибыль группы составила $1,12 на акцию по сравнению с $1,03 годом ранее.
Аналитики прогнозировали, что прибыль составит $1,07 на акцию.
Выручка банка в первом квартале в годовом выражении снизилась на 1,82% — до $21,9 млрд
Чистый процентный доход лидера ипотечного кредитования США уменьшился на 1% в годовом выражении — до $12,2 млрд, в основном из-за меньшего количества рабочих дней в первом квартале этого года. Эксперты ожидали показателя в размере $12,65 млрд
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 Ещё 6 источников 
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