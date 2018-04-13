Wells Fargo сообщил о росте чистой прибыли

EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль одной из самой крупнейшей банковских групп в Соединенных Штатах Wells Fargo & Co в первом квартале 2018 года выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до $5,94 млрд

Разводненная прибыль группы составила $1,12 на акцию по сравнению с $1,03 годом ранее.

Аналитики прогнозировали, что прибыль составит $1,07 на акцию.

Выручка банка в первом квартале в годовом выражении снизилась на 1,82% — до $21,9 млрд

Чистый процентный доход лидера ипотечного кредитования США уменьшился на 1% в годовом выражении — до $12,2 млрд, в основном из-за меньшего количества рабочих дней в первом квартале этого года. Эксперты ожидали показателя в размере $12,65 млрд