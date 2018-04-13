Прибыль JPMorgan в I квартале выросла до $8,71 млрд

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Чистая прибыль крупнейшего в США банка по размеру активов JPMorgan Chase & Co. в первом квартале выросла до $8,71 млрд или до $2,37 на акцию.

EPA/JUSTIN LANE

За аналогичный период прошлого года прибыль составила $6,45 млрд или $1,65 на акцию, согласно отчетности банка. В то же время выручка банка увеличилась 10% — с $25,85 млрд до $28,52 млрдОпрошенные FactSet аналитики прогнозировали прибыль на уровне $2,28 на акцию и выручку в $24,75 млрдВыручка корпоративно-инвестиционного подразделения JPMorgan в январе-марте выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% — до $10,48 млрд, прибыль увеличилась на 25% — до $3,97 млрдЧистый процентный доход JPMorgan в январе-марте вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $13,5 млрдВыручка розничного подразделения (CCB) увеличилась на 15%, до $12,6 млрд, его прибыль подскочила в полтора раза, до $3,33 млрд Доходы ипотечного бизнеса практически не изменились и составили $1,51 млрдПодразделение банка по управлению активами отчиталось о росте выручки в первом квартале на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $3,51 млрд, прибыль выросла в два раза — до $770 млн Объем активов под управлением вырос с $1,81 трлн до $2,016 трлн.