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Внедорожники стали дороже: увеличены цены на «Ниву» и «Патриот»
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Внедорожники стали дороже: увеличены цены на «Ниву» и «Патриот» 

Wroom.ru 23 часа назад
Фото: Wroom.ru
Ульяновский автозавод увеличил рекомендованные цены на автомобили «Патриот» и «Пикап», а АвтоВАЗ — на внедорожник «Лада 4х4».
Покупка внедорожника «УАЗ Патриот» в базовой комплектации теперь обойдется в 719 000 рублей вместо прежних 699 000 рублей, остальные версии модели также подорожали на 20 тысяч рублей.
"УАЗ Пикап" в начальной комплектации стал дороже на 50 тысяч — до 749 000 рублей, при этом остальные версии модели прибавили по 21 тысяче рублей. Прайс-лист на «Хантеры» не изменился.
Примерно в то же время АвтоВАЗ переписал цены на трёхдверную «Ниву». Автомобиль теперь стоит от 489 000 рублей, на 6 тысяч больше, чем прежде. Цены версии «Урбан» и пятидверных вариантов остались неизменными.
Оба производителя недавно представили новые модификации внедорожников: «Ниву» в камуфляжной окраске и экспедиционный «Патриот» со спецоборудованием.
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