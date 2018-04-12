Внедорожники стали дороже: увеличены цены на «Ниву» и «Патриот»

Ульяновский автозавод увеличил рекомендованные цены на автомобили «Патриот» и «Пикап», а АвтоВАЗ — на внедорожник «Лада 4х4».

Покупка внедорожника «УАЗ Патриот» в базовой комплектации теперь обойдется в 719 000 рублей вместо прежних 699 000 рублей, остальные версии модели также подорожали на 20 тысяч рублей.

"УАЗ Пикап" в начальной комплектации стал дороже на 50 тысяч — до 749 000 рублей, при этом остальные версии модели прибавили по 21 тысяче рублей. Прайс-лист на «Хантеры» не изменился.

Примерно в то же время АвтоВАЗ переписал цены на трёхдверную «Ниву». Автомобиль теперь стоит от 489 000 рублей, на 6 тысяч больше, чем прежде. Цены версии «Урбан» и пятидверных вариантов остались неизменными.

Оба производителя недавно представили новые модификации внедорожников: «Ниву» в камуфляжной окраске и экспедиционный «Патриот» со спецоборудованием.