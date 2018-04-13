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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро
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Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро 

Ведомости 1 час назад
Фото: Реальное время
Банк России понизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, следует из данных Центробанка. Официальный курс доллара уменьшился на 63,48 копейки — до 61,4311 рубля.
Цена бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, упала по сравнению с показателем на 13 апреля на 80,2 копейки, составив 67,8749 рубля.
На открытии торгов на Московской бирже 13 апреля курс российской валюты укрепился. Курс доллара к рублю снизился на 36 коп., курс евро к российской валюте снизился на 45 коп., по данным на 10.15 мск.
Рынок акций России показал смешанную динамику цен на открытии, индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,1%. К 10.15 мск индекс Мосбиржи составил 2212,99 пункта (+0,1%), индекс РТС — 1125,6 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.
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