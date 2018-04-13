Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 1,0062 рубля — до 75,7507 рубля, следует из данных Центробанка. Официальный курс доллара уменьшился на 63,48 копейки — до 61,4311 рубля.

Цена бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, упала по сравнению с показателем на 13 апреля на 80,2 копейки, составив 67,8749 рубля.

На открытии торгов на Московской бирже 13 апреля курс российской валюты укрепился. Курс доллара к рублю снизился на 36 коп., курс евро к российской валюте снизился на 45 коп., по данным на 10.15 мск.