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«Квадра» пока не планирует выплату дивидендов
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«Квадра» пока не планирует выплату дивидендов 

ТАСС 27 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Генерирующая компания «Квадра», подконтрольная Михаилу Прохорову, пока не планирует выплачивать дивиденды, несмотря на то, что в 2017 году компания впервые получила прибыль. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора по экономике «Квадры» Светлана Никонова в кулуарах Красноярского экономического форума.
"По поводу дивидендов пока даже разговора нет, — сказала она. — Вся прибыль на инвестиции".
"Квадра" в 2017 году получила 602 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка в 2016 года в размере 1,5 млрд руб.
Ранее Никонова сообщала ТАСС, что компания в 2017 году впервые может получить прибыль, что позволит компании задуматься о выплате дивидендов.
"Квадра" работает в 10 областях ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав ПАО «Квадра» входят 20 электростанций, 270 котельных, тепловые сети общей протяженностью 5463,1 км. Общая установленная электрическая мощность компании — 2 987,2 МВт, тепловая — 13 665,9 Гкал/ч.
Основным акционером компании является группа «Онэксим» Михаила Прохорова.
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