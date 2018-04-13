Ещё
Регулирование рынка лизинга обсудят на круглом столе в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регулирование рынка лизинга обсудят на круглом столе в Москве 

Российская Газета 37 минут назад
Основными драйверами лизингового рынка в 2017 году стали транспортные сегменты за счет реализации госпрограмм. Объем нового бизнеса вырос за 9 месяцев прошлого года на 58% до 710 миллиардов рублей. При этом 84% представителей рынка ожидают роста нового бизнеса и в этом году, показал опрос топ-менеджеров лизинговых компаний. Проблемы и источники роста рынка на фоне поэтапного введения регулирования обсудят участники круглого стола рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) «Рынок лизинга: итоги 2017 года», который пройдет в Москве 18 апреля.
Концепцию регулирования рынка лизинга Банк России разработал еще в 2016 году, с тех пор она дорабатывается. Предполагается, что на рынке появятся институт саморегулирования и реестр лизинговых компаний, будут вводиться требования по контролю рисков, а с 2020 года могут появиться пруденциальные нормы для крупных игроков. Участники рынка рассчитывают, что регулирование лизинговой отрасли позволит повысить рейтинги компаний и, как следствие, привлекать более дешевое финансирование.
Аналитической базой круглого стола станет обзорный доклад «Итоги деятельности рынка лизинга в 2017 году и перспективы развития на 2018 год», подготовленный аналитиками RAEX. О том, к чему следует готовиться лизинговым компаниям, на круглом столе расскажет советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев. О развитии каналов-продаж и качестве портфеля расскажут топ-менеджеры крупнейших компаний лизинговой отрасли.
По окончании круглого стола состоится церемония награждения лидеров лизингового рынка по итогам 2017 года.
Российская Газета: последние новости
В сметане нашли плесень и следы антибиотиков Банк России поднял курс доллара выше 64 рублей В Татарстане развивают проекты по импортозамещению
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля98
Умер юморист Андрей Жмакин18
Рыбке настал конец141
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»450
Москва решила ответить на санкции США318
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение