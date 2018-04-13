Регулирование рынка лизинга обсудят на круглом столе в Москве

Основными драйверами лизингового рынка в 2017 году стали транспортные сегменты за счет реализации госпрограмм. Объем нового бизнеса вырос за 9 месяцев прошлого года на 58% до 710 миллиардов рублей. При этом 84% представителей рынка ожидают роста нового бизнеса и в этом году, показал опрос топ-менеджеров лизинговых компаний. Проблемы и источники роста рынка на фоне поэтапного введения регулирования обсудят участники круглого стола рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) «Рынок лизинга: итоги 2017 года», который пройдет в Москве 18 апреля.

Концепцию регулирования рынка лизинга Банк России разработал еще в 2016 году, с тех пор она дорабатывается. Предполагается, что на рынке появятся институт саморегулирования и реестр лизинговых компаний, будут вводиться требования по контролю рисков, а с 2020 года могут появиться пруденциальные нормы для крупных игроков. Участники рынка рассчитывают, что регулирование лизинговой отрасли позволит повысить рейтинги компаний и, как следствие, привлекать более дешевое финансирование.

Аналитической базой круглого стола станет обзорный доклад «Итоги деятельности рынка лизинга в 2017 году и перспективы развития на 2018 год», подготовленный аналитиками RAEX. О том, к чему следует готовиться лизинговым компаниям, на круглом столе расскажет советник первого заместителя председателя Банка России Сергей Моисеев . О развитии каналов-продаж и качестве портфеля расскажут топ-менеджеры крупнейших компаний лизинговой отрасли.

По окончании круглого стола состоится церемония награждения лидеров лизингового рынка по итогам 2017 года.