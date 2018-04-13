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УАЗ повысил цены на новые автомобили
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УАЗ повысил цены на новые автомобили 

Rambler News Service 53 минуты назад
Ульяновский автомобильный завод, который является ключевым активов группы Sollers, повысил цены на новые автомобили моделей «Патриот» и «Пикап» в апреле на 20 тыс. рублей, сообщили RNS в компании.
«Цены выросли на 20 тыс. рублей с 1 апреля на модели «Патриот» и «Пикап», — уточнили в компании.
По данным мониторинга цен агентства «Автостат», цены на УАЗ «Патриот» выросли по всех комплектациях на 20 тыс. рублей (цена теперь начинается от 719 тыс. рублей), на «Пикап» — от 21 до 50 тыс. рублей в зависимости от комплектации (от 749 тыс. рублей).
УАЗ также рассматривает возможность еще одного повышения цен в ближайшее время из-за ослабления курса рубля, уточнили в группе. Сотрудники нескольких официальных дилерских центров УАЗ рассказали RNS, что завод уведомил дилеров о повышении цен на сумму около 50 тыс. рублей в июне-июле, что связано с установкой на автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 году по сравнению с 2016 годом упали на 15%, до 41,6 тыс. штук.
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