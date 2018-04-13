Глава Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП

"Решение принято единогласно. Дмитрий Владимирович (Пристансков) избран новым председателем совета директоров НМТП", — сообщил журналистам Шарипов по итогам заседания совета директоров НМТП в новом составе.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин говорил, что компания предложит избрать представителя государства председателем совета директоров НМТП.

Ранее в пятницу акционеры компании переизбрали совет директоров, в который вошли только представители Росимущества и государственной «Транснефти». Совместное предприятие «Суммы» и «Транснефти» не выдвигало своих кандидатов, поэтому представители «Суммы» впервые с момента покупки акций НМТП не вошли в совет директоров.

Калининградской области. Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск