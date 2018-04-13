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Глава Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП
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Глава Росимущества Пристансков возглавил совет директоров НМТП 

Прайм 56 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков возглавил совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сменив на этом посту вице-президента "Транснефти" Рашида Шарипова.
"Решение принято единогласно. Дмитрий Владимирович (Пристансков) избран новым председателем совета директоров НМТП", — сообщил журналистам Шарипов по итогам заседания совета директоров НМТП в новом составе.
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин говорил, что компания предложит избрать представителя государства председателем совета директоров НМТП.
Ранее в пятницу акционеры компании переизбрали совет директоров, в который вошли только представители Росимущества и государственной «Транснефти». Совместное предприятие «Суммы» и «Транснефти» не выдвигало своих кандидатов, поэтому представители «Суммы» впервые с момента покупки акций НМТП не вошли в совет директоров.
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и лидером на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области.
Группа «Сумма» и «Транснефть» в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). «Транснефть» самостоятельно контролирует еще 10,5%, Росимуществу принадлежат 20% акций порта, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.
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