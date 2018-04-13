Иск о банкротстве «Автоцентр ГАЗ АТО» подан нижегородским минимуществом

Признать должника ЗАО «Автоцентр ГАЗ АТО» банкротом потребовало Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области в Арбитражном суде региона. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление о признании должника банкротом подано министерством 12 апреля. Сумма исковых требований составляет 300 тысяч рублей. Дату рассмотрения дела пока не назначили.

В прошлом году региональное Министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений взыскало с ЗАО «Автоцентр ГАЗ АТО» 665 тысяч рублей задолженности за аренду аренды участка земли. Согласно информации, организация брала в аренду на 2016-2017 годы участок площадью 25,3 тысяч кв.м по адресу ул. Дьяконова, д. 2, корп. 7, где располагается предприятие. В сентябре 2017 года Арбитражный суд удовлетворил иск о взыскании долга.

По информации Seldom.Basis, уставный капитал компании — 4,17 млн рублей. Чистый убыток по итогам 2015 года составил 407 тысяч рублей, выручка — 14 тысяч. Компания имеет 11 совладельцев. В отношении организации не закрыто 3 исполнительных производства на сумму 230 тысяч рублей. Закрыто 27 производств на сумму 1,47 млн рублей. Госконтрактов организация не имеет. В процессе ликвидации находится с 26 января 2018 года.