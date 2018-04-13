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Банк «Солидарность» снизил доходность «Социальной» карты
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Банк «Солидарность» снизил доходность «Социальной» карты 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Солидарность» уменьшил процентную ставку, начисляемую на остаток собственных средств по карте «Социальная», на 0,5 п. п. Теперь она составляет 6,5% годовых.
Комиссия за выпуск и обслуживание карты отсутствует.
Продуктовый виджет
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка не взимается, в устройствах других кредитных организаций за первые две операции в месяце плата не берется, далее составит 1%, минимум 200 рублей.
«СМС-информирование предоставляется бесплатно. Срок действия карты — пять лет», — добавляет эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.
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