Банк «Солидарность» снизил доходность «Социальной» карты

Банк «Солидарность» уменьшил процентную ставку, начисляемую на остаток собственных средств по карте «Социальная», на 0,5 п. п. Теперь она составляет 6,5% годовых.

Комиссия за выпуск и обслуживание карты отсутствует.

Продуктовый виджет

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка не взимается, в устройствах других кредитных организаций за первые две операции в месяце плата не берется, далее составит 1%, минимум 200 рублей.