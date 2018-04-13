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Нефти предсказали цену в 100 долларов
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Нефти предсказали цену в 100 долларов 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Цены на нефть в скором времени вырастут до 100 долларов за баррель на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке, считают нефтегазовые аналитики, опрошенные телеканалом CNBC.
«Я считаю вполне реальным сценарий, при котором цены на нефть достигнут трехзначных показателей, если на Ближнем Востоке начнет что-то происходить», — уверен основатель аналитической компании Akap Energy Аниш Кападия.
Он добавил, что еще полгода назад прогнозировал рост цен до 60-70 долларов за баррель. По словам Кападии, участники рынка тогда только «посмеялись», однако теперь это стало реальностью. Схожей позиции придерживается и аналитик нефтяной компании PVM Oil Associates.
К 19:45 мск нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставками в июне стоила 72,45 доллара. На торгах вечером 11 апреля цена достигала 73 долларов за баррель впервые с ноября 2014-го. На этом фоне прекратился обвал рубля из-за введенных США санкций в отношении российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке наблюдается из-за предполагаемой химической атаки в Сирии. В условиях напряженности возрастает опасность срыва поставок сырой нефти, что повлечет сокращение предложения.
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