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Правительство пообещало Росатому помощь в продвижении на мировом рынке
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Правительство пообещало Росатому помощь в продвижении на мировом рынке 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 13 апр — РИА Новости. Правительство будет оказывать Росатому максимальное содействие для закрепления позиций и продвижения на внешних рынках, учитывая планы привлечения российских поставщиков оборудования и российского подрядчика в лице госкорпорации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой компании Алексеем Лихачевым.
"Алексей Евгеньевич, чтобы продолжать работы на внутреннем рынке, с учетом планов, возможностей компании «Росатом», мы, конечно, будем привязывать выполнение и других государственных программ, и основной вашей государственной программы к темпам строительства, которые вы уже набрали. Если нужно что-то ускорить, скажите, я такого рода поручение дам", — сказал Медведев.
Кроме того, как отметил премьер, компании будет оказана поддержка и для продвижения на внешних рынках.
"Работа на внешних рынках — это важнейшая составляющая работы компании. «Росатом» — крупнейший международный игрок на рынке соответствующих услуг, рынке, связанном со строительством атомных станций. По линии правительства мы, конечно, будем оказывать компании максимальное содействие, чтобы закрепить эти позиции и по возможности продвинуться по тем рынкам, на которых, вы говорили, существуют планы или, во всяком случае, формируются планы привлечения российских поставщиков оборудования и российского подрядчика в лице «Росатома», — заявил Медведев.
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