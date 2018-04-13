Ещё
СГК оценила инвестиции в модернизацию своих электростанций в 30 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СГК оценила инвестиции в модернизацию своих электростанций в 30 млрд рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) оценивает инвестиции в модернизацию своих электростанций в 30 миллиардов рублей, сообщил генеральный директор СГК Михаил Кузнецов в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.
"Мы стремимся включить модернизацию наших энергомощностей в программу ДПМ. Объем этого финансирования оценивается примерно в 30 миллиардов рублей", — сказал Кузнецов.
Согласно оценке Минэнерго РФ, в связи с завершением строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей с энергорынка) в 2020–2030 годах в электроэнергетике РФ высвобождается около 1,5 триллиона рублей, до 2035 года — 3,5 триллиона рублей. Эти средства планируется реинвестировать в модернизацию тепловой генерации.
Как говорил министр энергетики РФ Александр Новак, из 3,5 триллиона рублей министерство предложило направить на модернизацию 40 ГВт теплоэлектростанций 1,35 триллиона рублей, на проекты АЭС — около 950 миллиардов рублей и на зеленую энергетику — 405 миллиардов рублей. Около 786 миллиардов рублей может быть направлено на повышение цены конкурентного отбора мощности (КОМ, определяет цены на действующие мощности).
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума (КЭФ).
РИА Новости: последние новости
"Нафтогаз" прокомментировал заявление Меркель по "Северному потоку — 2" Дворкович рассказал о возможной поддержке компаний Дерипаски Юристы Telegram не пришли в суд на начало процесса о блокировке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трейдеры готовятся к резкому росту рубля97
Умер юморист Андрей Жмакин15
Рыбке настал конец136
Никто не хотел умирать. Третья мировая «отложена»443
Москва решила ответить на санкции США312
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
00:37
Сход лавины попал на видео
Происшествия Общество
00:58
Медвежат-сирот приютят в Москве
Новости Москвы
02:49
Названа дата открытия Дома русского зарубежья
Новости Москвы
00:17
Алиса Вокс отказалась поздравлять Шнурова
Шоу-бизнес
00:35
Россия рассчитывает на трезвомыслие США
Политика
Блок пробежал вокруг Кремля
Общество Прибалтика
05:09
Кадыров не нашел альтернативы Путину
Политика Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение