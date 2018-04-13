Инвестиции в создание тепличного комплекса под Красноярском составят 15 млрд рублей

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Объем инвестиций в создание крупного тепличного комплекса в Шарыповском районе Красноярского края составит 15 млрд рублей, сообщил в пятницу на Красноярском экономическом форуме гендиректор агропарка «Сибирь»Александр Токарев.

"Проект сейчас находится на рассмотрении льготного финансирования Россельхозбанка

Первую очередь мы планируем ввести в июле 2019 года. Всего будет две очереди. Общий объем инвестиций в создание проекта составит 15 млрд рублей, после введения двух очередей будет производиться 45 тыс. тонн овощей ежегодно", — рассказал Токарев.

Тепличный комплекс будет якорным проектом в рамках агропарка «Сибирь», он реализуется в рамках компании ПАО «Юнипро». Кроме того, в парке предполагается реализация проекта по глубокой переработке зерна, птицепрому и производству охлажденной рыбы.