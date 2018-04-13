Инвестиции в Красноярскую и Саяногорскую технологические долины составят 26 млрд рублей

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Первоначальный объем инвестиций в Красноярскую и Саяногорскую технологическую долину оценивается в 26 млрд рублей. Об этом на Красноярском экономическом форуме сообщил руководитель проекта Игорь Марчев во время роад-шоу по презентации проекта «Енисейская Сибирь».

"Есть ряд компаний, которые прорабатывают свои проекты. Но начальный пул инвесторов позволяет говорить о том, что первоначальные инвестиции составят порядка 26 млрд рублей, что позволит создать дополнительно 1,2 тыс. рабочих мест и увеличения объемов переработки, потребления алюминия в России от 140 тыс. тонн в год", — сказал он, добавив, что у обоих площадок есть потенциал, чтобы «их продукция была востребована, как в России, так и за рубежом».

О технологических долинах

Как сообщалось ранее, компания «РусАл» и Алюминиевой ассоциации России намерены создать три технологические долины — в Красноярске, Волгограде Хакасии — на базе своих производств первичного алюминия.

О создании такой долины в Красноярске было объявлено на Петербургском экономическом форуме в 2016 году. Предполагается, что долина будет располагаться на нескольких площадках. Первая очередь проекта — порядка 120 га земельных участков для компаний инвесторов.

В рамках проекта планируется создать технологичную цепочку предприятий по глубокой переработке металла, чтобы из алюминия местного производства в Красноярском крае можно было выпускать продукцию высокого передела. В числе имеющихся инвестиционных проектов: создание участков для изготовления велосипедов, колесных дисков, профилей, алюминиевой посуды.

Концепция проекта в Хакасии предполагает создание новых перерабатывающих производств металлургической продукции высоких переделов в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок металла.

О форуме

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.