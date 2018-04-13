ЛСР в I квартале заключила новые контракты на 15 млрд рублей, рост на 11%

МОСКВА , 13 апр — РИА Недвижимость. Группа ЛСР в первом квартале 2018 года совокупно во всех регионах присутствия заключила новые контракты на 15 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в первом квартале 2017 года, говорится в сообщении группы.

В физическом выражении объем контрактов вырос на 14% — до 160 тысяч квадратных метров квартир и прочих помещений, добавляется в нем.

"Было введено в эксплуатацию 14 тысяч квадратных метров", — отмечается в материалах.

В них добавляется, что в первом квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге , Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 161 тысячу квадратных метров домов из сборного железобетона. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем выполненных строительно-монтажных работ сократился на 21%», — отмечается в материалах.