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ЛСР в I квартале заключила новые контракты на 15 млрд рублей, рост на 11%
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ЛСР в I квартале заключила новые контракты на 15 млрд рублей, рост на 11% 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Недвижимость. Группа ЛСР в первом квартале 2018 года совокупно во всех регионах присутствия заключила новые контракты на 15 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в первом квартале 2017 года, говорится в сообщении группы.
В физическом выражении объем контрактов вырос на 14% — до 160 тысяч квадратных метров квартир и прочих помещений, добавляется в нем.
"Было введено в эксплуатацию 14 тысяч квадратных метров", — отмечается в материалах.
В них добавляется, что в первом квартале 2018 года предприятия «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге передали заказчикам 161 тысячу квадратных метров домов из сборного железобетона. «По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем выполненных строительно-монтажных работ сократился на 21%», — отмечается в материалах.
ЛСР — один из крупнейших российских застройщиков жилья и производитель строительных материалов. Девелоперские проекты компании расположены в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.
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