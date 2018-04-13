Денежная база РФ в узком определении выросла на 93,1 млрд рублей 

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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск повысился до 58,57 рубля

Расчеты с вкладчиками Конфидэнс Банка начнутся не позднее 27 апреля

Чистая прибыль «Сбербанк страхование» по МСФО выросла в 2017 году в три раза