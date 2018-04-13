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Денежная база РФ в узком определении выросла на 93,1 млрд рублей
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Денежная база РФ в узком определении выросла на 93,1 млрд рублей 

Банки.ру 54 минуты назад
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 6 апреля достигла 9 трлн 636,1 млрд рублей против 9 трлн 543 млрд на 30 марта. Такие данные приводятся на сайте ЦБ.
Таким образом, за указанный отчетный период показатель увеличился на 93,1 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых ЦБ. Еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат.
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