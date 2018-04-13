Как улететь в США: получить визы трудно даже пилотам

Как улететь в США: с трудностями получения виз столкнулись даже пилоты

«Аэрофлот» — единственная российская авиакомпания, которая сейчас летает в США . При этом в компании подчеркивают, что, несмотря на сложности с визами, компания продолжит полеты в Америку

«Аэрофлот» продолжит полеты в США, у компании достаточно экипажей, имеющих американские визы, заявили в пресс-службе компании. Ранее появилась информация, что пилоты крупнейшего российского авиаперевозчика испытывают трудности с получением виз. В «Аэрофлоте» отметили, что летчики испытывают такие же трудности, как и другие российские граждане.

Трудности с получением виз начались после того, как в конце марта Россия закрыла генконсульство в Петербурге . Тогда были высланы 60 американских дипломатов в ответ на решение Вашингтона выслать 60 российских сотрудников диппредставительства и закрыть консульство в Сиэтле.

В четверг, 12 апреля, агентства со ссылкой на свои источники сообщили, что экипажи «Аэрофлота» не могут получить визы в первую очередь в связи «с невозможностью записи на собеседования». А Telegram-канал Mash написал, что единственная российская авиакомпания, которая сейчас летает в США, может прекратить полеты уже в июне.

«Аэрофлот» опровергает ложную информацию, которую распространяет Telegram-канал Mash о том, что компания в июне может прекратить полеты в США из-за отсутствия виз у экипажа. У компании достаточное количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного авиасообщения между странами. Сейчас, я думаю, вообще, есть трудности у всех граждан РФ, у тех, кто желает получить визу в США. Насколько я знаю, там очень большие очереди на собеседования, поэтому, тут вопрос, наверное, не к трудностям у компании «Аэрофлот», а в целом в трудности в получении виз».

Визы действительно стало получать сложно. Теперь приходится ехать на собеседование в Москву . У многих запланированные вылеты пришлось переносить. В такой ситуации оказалась жительница Петербурга Алина:

«Должна была ехать от компании по программе Work and Travel, и собеседование должно было быть в консульстве в Петербурге 9 апреля. И 29 марта мы узнаем, что 31 марта — последний день, когда закрывается консульство. Наш агент, женщина, быстро нас переписала на Москву. Кто-то попал на 16 мая, кто-то — на 20, кто-то — даже на 30 мая. Поэтому мы задерживаемся на две недели, и как только мы получаем визу, нам надо сразу купить билеты, то есть еще непонятно, мы не можем покупать билеты на самолет, потому что еще не знаем, получим ли мы визу».

Арина из Москвы не может записаться на собеседование уже второй месяц. В посольстве только кормят обещаниями.

«Подала заявление, оплатила пошлину, заполнила анкету, и теперь осталось записаться на собеседование, но, чтобы записаться на собеседование, ты открываешь свой профиль на их сайте, и, когда доходит до записи, они говорят: «Свободных мест нет». Я им написала дважды по поводу того, что делать, свободных мест нет, когда появятся? Может быть, какие-то они могут предложить варианты, потому что они появляются там раз в месяц, раз в неделю, я не знаю. Они, по сути, мне ничего не ответили, сказали просто: «Ждите и пробуйте дальше».

Обычная виза в США стоит 9 600 рублей. Покупать билет, в отличие от подачи документов на шенген, не обязательно, просто надо указать даты предполагаемой поездки. Но, как показывает практика, предугадать эти даты совершенно невозможно.

Кстати, посольство США в Москве опровергло информацию об отказе в выдаче американских виз сотрудникам «Аэрофлота».