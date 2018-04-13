МЭА: ОПЕК достигнет цели по снижению запасов в мае

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По оценкам агентства, запасы нефти в странах ОЭСР могут снизиться до среднего пятилетнего уровня уже в мае.

"Мы не должны заявлять от имени стран-участниц Венского соглашения [о сокращении добычи], что «миссия выполнена», но если наши прогнозы точны, то, безусловно, очень похоже на это", — говорится в ежемесячном отчете МЭА.

На фоне сокращения производства и Венесуэле и в Африке объем добычи нефти ОПЕК в марте составил 31,83 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже спроса на нефть группы на оставшуюся часть года — 32,5 млн б/с.

Как сообщали «Вести. Экономика», в четверг ОПЕК заявила, что ее добыча в марте упала до минимума за год. Согласно данным вторичных источников, 14 членов группы в прошлом месяце снизили добычу на 201,4 тыс. б/с до 31,958 млн б/с.

Предварительные данные за февраль показали, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 17,4 млн баррелей и составили 2,854 млрд баррелей. Запасы на 43 млн баррелей больше среднего показателя за последние пять лет, сообщается в отчете ОПЕК.

По оценкам МЭА, запасы нефти в странах ОЭСР к концу февраля превышали средний пятилетний уровень лишь на 30 млн баррелей.