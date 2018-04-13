МЭА: ОПЕК достигнет цели по снижению запасов в мае 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что ОПЕК и ее союзники, по-видимому, выполнили свою миссию по сокращению мировых запасов нефти, пишет Reuters.
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По оценкам агентства, запасы нефти в странах ОЭСР могут снизиться до среднего пятилетнего уровня уже в мае.
"Мы не должны заявлять от имени стран-участниц Венского соглашения [о сокращении добычи], что «миссия выполнена», но если наши прогнозы точны, то, безусловно, очень похоже на это", — говорится в ежемесячном отчете МЭА.
На фоне сокращения производства и Венесуэле и в Африке объем добычи нефти ОПЕК в марте составил 31,83 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже спроса на нефть группы на оставшуюся часть года — 32,5 млн б/с.
Как сообщали «Вести. Экономика», в четверг ОПЕК заявила, что ее добыча в марте упала до минимума за год. Согласно данным вторичных источников, 14 членов группы в прошлом месяце снизили добычу на 201,4 тыс. б/с до 31,958 млн б/с.
Предварительные данные за февраль показали, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР сократились на 17,4 млн баррелей и составили 2,854 млрд баррелей. Запасы на 43 млн баррелей больше среднего показателя за последние пять лет, сообщается в отчете ОПЕК.
По оценкам МЭА, запасы нефти в странах ОЭСР к концу февраля превышали средний пятилетний уровень лишь на 30 млн баррелей.
Агентство прогнозирует, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в этом году вырастет на 1,8 млн б/с на фоне увеличения производства в США. Однако этого будет недостаточно для удовлетворения мирового спроса, который, как ожидается, вырастет на 1,5 млн б/с, или примерно на 1,5%.