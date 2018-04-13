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Сборы группы «Ренессанс Страхование» в 2017 превысили 9,2 млрд рублей
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Сборы группы «Ренессанс Страхование» в 2017 превысили 9,2 млрд рублей 

Банки.ру 53 минуты назад
Совокупный объем подписанной премии компаний объединенной страховой группы, в которую входят «Ренессанс страхование», «Ренессанс Жизнь», «ИНТАЧ Страхование», СК «Благосостояние» и СК «Благосостояние Общее Страхование», по итогам 2017 года составил около 59 млрд рублей.
Объем сборов «Ренессанс страхование» вырос на 17% до 25,7 млрд рублей. Премии по накопительному страхованию жизни «Ренессанс Жизнь» выросли на 37%, а по инвестиционному — на 43%. Компании «Ренессанс Жизнь» удалось достичь 85-процентного роста активов, общий объем которых теперь составляет 23 млрд рублей. Почти вдвое вырос размер страховых резервов — до 20,3 млрд рублей. Сборы компаний «ИНТАЧ Страхование», СК «Благосостояние» и СК «Благосостояние Общее Страхование» в 2017 году превысили 9,2 млрд рублей. Консолидированный капитал объединенной группы составил по итогам 2017 года примерно 19 млрд рублей.
«Ключевым событием года стала сделка с НПФ «Благосостояние» и Baring Vostok. Мы посвятили очень много своих сил и времени этого событию. Это объединение обеспечит значительный рост бизнеса и прибыли. И дало нам новые возможности, которые мы будем эффективно использовать уже в этом году», — говорит президент и основной владелец группы «Спутник Борис Йордан.
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