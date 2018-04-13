Вкладчиков «Конфидэнс Банка» просят не беспокоиться о своих денежках

Вкладчики « Конфидэнс Банка », у которого сегодня была отозвана лицензия, получат страховые возмещения в соответствии с законодательством, узнал KOSTROMA.TODAY. Банк — участник системы страхования вкладов. То есть все вклады — застрахованы.

«Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», — говорится в официальном сообщении Центробанка

Вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели имеют право на выплату страхового возмещения, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.