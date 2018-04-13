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Сайты компаний Дерипаски работают в ограниченном режиме
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Сайты En+ и «Русала» возобновили работу в ограниченном режиме 

Ведомости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Сайты En+ и «Русала» Олега Дерипаски возобновили работу в ограниченном режиме. При заходе на них открываются только разделы с информацией для инвесторов.
Эти сайты перестали работать 10 апреля. На данный момент на сайте «Русала» можно ознакомиться только с разделом «Раскрытие информации», другие разделы сайте недоступны. На сайте En+ можно зайти в разделы «Инвесторы» и «Раскрытие информации».
Сайт «ЕвроСибЭнерго» также заработал, но на нем доступны только разделы «О компании» и «Тендеры и закупки». Cайты «Реновы», «Базового элемента» и агрохолдинга «Кубань» не загружаются.
6 апреля минфин США наложил санкции на Дерипаску, En+, UC Rusal, «Базэл» и «Агрохолдинг „Кубань“, а также на Вексельберга и его „Ренову“. Американским резидентам запрещено совершать какие-либо операции с компаниями.
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