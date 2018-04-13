Сайты компаний Дерипаски работают в ограниченном режиме

Сайты En+ и «Русала» возобновили работу в ограниченном режиме

«Русала» Сайты En+ Олега Дерипаски возобновили работу в ограниченном режиме. При заходе на них открываются только разделы с информацией для инвесторов.

Эти сайты перестали работать 10 апреля. На данный момент на сайте «Русала» можно ознакомиться только с разделом «Раскрытие информации», другие разделы сайте недоступны. На сайте En+ можно зайти в разделы «Инвесторы» и «Раскрытие информации».

Сайт «ЕвроСибЭнерго» также заработал, но на нем доступны только разделы «О компании» и «Тендеры и закупки». Cайты «Реновы» , «Базового элемента» и агрохолдинга «Кубань» не загружаются.