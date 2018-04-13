Как грибы после дождя. Почему в России растет рынок шампиньонов

Промышленное производство грибов в России — одно из немногих направлений в сельском хозяйстве, которое показывает бурный рост. За последние два года производство грибов в стране выросло в два раза и по итогам 2017 года составило более 25 тысяч тонн. В развитие ферм и закупку оборудования вкладываются миллиарды рублей. При текущих темпах развития производство грибов в 2018 году может увеличиться еще в два раза, а к 2020 году страна полностью закроет производственные потребности.

Лидеры рынка

Безоговорочным лидером по выращиванию всех видов промышленных грибов в мире является Китай . По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАОСТАТ) за 2016 год, компании из КНР поставили на глобальный рынок более 7,7 млн тонн грибов, что составлило 72,3% от всего объема (10,7 млн тонн). Второе место занимает Италия — 683 тысячи тонн (6,3%), на третьем и четвертом местах оказались США с показателем 419 тысяч тонн (3,9%) и Нидерланды — 300 тысяч тонн (2,8%). Замыкает пятерку Польша : на ее долю пришлось 2,4% всего мирового объема производства грибов в год. Россия в списке 2016 года занимает 29 место с показателем 9,6 тыс. тонн. Это лишь 0,1% от мирового объема.

После введения продовольственных санкций основной объем грибов на российский рынок поставляла Польша. При этом объемы экспорта польских грибов в Россию все время снижался. По данным ассоциации «Теплицы России», в 2013 году Польша поставила на российский рынок 47 тыс. тонн шампиньонов, в 2015 — уже 22 тыс. тонн, а в 2016 году — менее 9 тысяч тонн. Такое снижение объемов аналитики ассоциации объяснили тем, что доминирующее положение на рынке грибов заняли белорусские поставщики. Поэтому по неофициальным данным Польша осталась крупнейшим экспортером шампиньонов в Россию.

От застоя к бурному росту

Рынок промышленного производства шампиньонов в России до 2012 года находился в застое и производил менее 8% от общего объема грибов. За последние пять лет в стране заключили десятки контрактов на поставку оборудования, что вызвало двукратный рост рынка. Причиной роста стало продовольственное эмбарго, введенное в 2014 году в ответ на экономические санкции Запада.

С этого момента мы наблюдаем тенденцию увеличения производства грибов в России. В 2015 году на ежегодном мероприятии под названием «Дни российского грибоводства» голландская компания Christiaens Group совместно со своим российским партнером «Интерагро» подписала несколько соглашений о строительстве первых грибных комплексов полного цикла.

В мае 2016 года о намерениях заняться выращиванием шампиньонов объявил сын генерального прокурора России Игорь Чайка . В проект своей компании «Агро-регион» он планирует вложить более 2,5 млрд рублей. Власти Московской области предоставили ему в аренду участок площадью около 50 га в Зарайске без проведения конкурса. Губернатор распорядился передавать участки под масштабные инвестиционные проекты без торгов. Грибами начал заниматься и бывший мэр Москвы Юрий Лужков . Для этого в конце 2016 года он подготовил несколько корпусов своего сельхозпредприятия «Частный конный завод „Веедерн“.

Количественный рывок произошел в 2017 году. Он ознаменовался введением в России трех крупных производств: „Грибная радуга“ в Курске , а также »Тандер» и «Русский гриб» в Краснодарском крае . По данным Росстата, за весь 2017 год крупные и мелкие хозяйства России поставили на рынок 16,088 тыс. тонн грибов. По сравнению с 2016 годом прирост составил 66,2%.

Прямо сейчас в отрасли происходит переломный момент. Европейские производители окончательно поняли: у грибных производств в России есть колоссальные перспективы, что доказывает сама динамика роста. Одновременно мы наблюдаем неподдельный интерес к отрасли со стороны министерства сельского хозяйства РФ и региональных властей. К примеру, власти Белгородской области поддержали проект компании «Грибы Белогорья» по выращиванию шампиньонов. Инвестиции должны составить около 600 млн рублей. По данным компании-консультанта проекта, окупаемость грибной фермы может составить от трех до пяти лет.

Центральный федеральный округ — лидер по производству культивируемых грибов среди российских округов. В 2017 году его сельхозпроизводители вырастили 7,779 тыс. тонн грибов, рост по сравнению с 2016 годом (3724 тонны) составил 108%. Основная доля пришлась на Московскую область — 5,587 тыс. тонн в год, что составляет 34,7% от объема производства по стране в целом. Не менее известный грибной регион, Курская область , поставила на российский рынок 1 722 тонн грибов, это 10,7% всего объема производства грибов в России. Большую долю рынка может захватить после ввода производственных мощностей и Белгородская область. Строительство там грибной фермы закроет потребность в продукции на 98% в регионе, а также позволит запустить доставку в центральные регионы России.

Второе место занимает Южный федеральный округ, где показатели составляют 5,233 тыс. тонн грибов и 15,7%. Здесь лидирует Краснодарский край — 1,771 тыс. тонн или 11% от объема производства по стране в целом. Чуть меньше, 3,021 тыс. тонн (18%), в ушедшем году вырастил Приволжский федеральный округ. Значительно (на 27% по сравнению с 2016 годом) выросло производство грибов в Северо-Западном федеральном округе, который за прошлый год поставил 2,609 тыс. тонн культивированных грибов. Его доля на российском рынке — 16,2%.

Возможно ли дальнейшее развитие

Темпы прироста производства грибной продукции, продемонстрированные в 2017 году, дают основания полагать, что грибная отрасль в течение этого года совершит новый количественный рывок. За последние два года производство грибов в стране выросло почти в два раза. При текущих темпах развития в 2018 году производство может увеличиться в совокупности еще на 35 тыс. тонн и достичь отметки в 60 тыс. тонн. Этот прогноз учитывает лишь реальные объемы, которые производители будут готовы отгрузить на полки магазинов. Что касается производственных возможностей по состоянию на данный период, то они будут выше на 25-35% — скажется поэтапный выход на максимальные производственные мощности.

Нынешняя мощность действующих в России грибных предприятий — более 30 тыс. тонн в год. Среди основных игроков: «Русский гриб» (Краснодарский край, 6,4 тыс. тонн продукции ежегодно), «Агрогриб» ( Тульская область , 10 тыс. тонн в год), «Грибная радуга» (Курская область, мощностью в 4 100 тонн в год), тепличный комплекс «Зеленая линия (Краснодарский край, 6,5 тыс. тонн в год). В Подмосковье работает несколько грибных предприятий, самые крупные из которых „Национальная грибная компания Кашира “ мощностью 4 тыс. тонн в год, „Агротехмаркет“ — 1,3 тыс. тонн в год, а также „Можайский шампиньон“ — 400 тонн в год.

Драйверами дальнейшего роста, по мысли Минсельхоза, должны стать инвестиционные проекты по модернизации и существующих мощностей и строительство новых предприятий. Только в Подмосковье в 2018 году планируется запустить новые проекты почти на 4 млрд руб. Способствовать развитию отрасли будут и субсидии: по направлению „Грибоводство“ Московская область компенсирует аграриям капитальные затраты по созданию грибных производств в размере 20%. Федеральное министерство отобрало четыре инвестиционных проекта общей суммой 5,43 млрд рублей.

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