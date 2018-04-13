НЛМК увеличил выпуск стали в I квартале на 3%

Группа НЛМК по итогам первого квартала 2018 года увеличила производство стали по сравнению с первым кварталом 2017 года на 3%, до 4,33 млн тонн, сообщила группа.

Продажи в январе-марте 2018 года выросли на 13%, до 4,15 млн тонн на фоне роста спроса на рынках в России ЕС , а также увеличения продаж слябов на мировом рынке. В том числе, продажи на внешних рынках выросли на 16%, до 1,59 млн тонн благодаря спроса в странах Африки, Ближнего Востока и Турции

Продажи готового проката увеличились в первом квартале на 3% за счет восстановления спроса на сортовой прокат на российском рынке.

Компания отмечает, что за первый квартал 2018 года средние цены на уголь в мире выросли на 14% из-за инфраструктурных ограничений в Австралии , а также за счет восполнения запасов в Китае после праздников. Средние цены на железорудное сырье выросли на 13% на фоне роста спроса со стороны китайских производителей.

При этом, цены на металлопродукцию в США выросли на 14-24% на фоне роста спроса со стороны основных потребителей и опасений введения ограничений на импорт стали, отмечает компания. Цены на российском рынке на плоский прокат выросли за первый квартал на 6%, а на арматуру — на 8%.