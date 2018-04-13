На КЭФе призвали оказать поддержку при строительстве мосте через Енисей

«Полюс» принимает участие в работе прошедшего 12-13 апреля XV Красноярского экономического форума (КЭФ). Вице-президент по работе c органами государственной власти Сергей Журавлев выступил в рамках организованного правительством Красноярского края роудшоу «Енисейская Сибирь». От имени работающих в Ангаро-Енисейском промышленном районе компаний он призвал оказать господдержку проекту строительства моста через Енисей. Его сооружение позволит на постоянной основе связать местные дороги с дорожной сетью всего региона, что даст возможность форсировать экономическое развитие этой территории. Помимо улучшения экономики и роста уже работающих производств, строительство моста позволит запустить целый ряд новых промышленных проектов. В первый — молодежный — день форума дети сотрудников «Полюса» приняли участие в открытом шахматном фестивале, кульминацией которого стал сеанс одновременной игры с трехкратным чемпионом мира гроссмейстером Анатолием Карповым Участники форума могут посетить стенд «Полюса» и получить всю необходимую информацию о работе компании и перспективах ее развития.