Костромские вкладчики «Конфидэнс Банка» получат страховые возмещения

Специалисты пояснили, что «Конфидэнс Банк» — участник системы страхования вкладов. То есть все вклады застрахованы.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации , — говорится в официальном сообщении ЦБ.

Вкладчики „Конфидэнс Банка“, в том числе индивидуальные предприниматели имеют право на выплату страхового возмещения, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.