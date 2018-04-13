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Костромские вкладчики «Конфидэнс Банка» получат страховые возмещения
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Костромские вкладчики «Конфидэнс Банка» получат страховые возмещения 

k1news.ru 1 час назад
Вкладчики «Конфидэнс Банка», у которого сегодня была отозвана лицензия, получат страховые возмещения в соответствии с законодательством, сообщают в отделении ЦБ по Костромской области.
Специалисты пояснили, что «Конфидэнс Банк» — участник системы страхования вкладов. То есть все вклады застрахованы.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, — говорится в официальном сообщении ЦБ.
Вкладчики „Конфидэнс Банка“, в том числе индивидуальные предприниматели имеют право на выплату страхового возмещения, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
В настоящее время в ООО КБ „Конфидэнс Банк“ назначена временная администрация. После этого будет принято решение о назначении организации, которая займется выплатой компенсационных сумм вкладчикам. Эти вопросы находятся в ведении Агентства по страхованию вкладов.
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