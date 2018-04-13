Xiaomi подумывает купить компанию GoPro

Китайский производитель бытовой техники, электроники, да и едва ли не всего на свете — компания Xiaomi — подумывает о приобретении американского разработчика экшен-камер GoPro. По мнению аналитиков, цена поглощения может составить около $1 млрд Напомним, GoPro была основана в 2002 году и быстро стала самым популярным и к тому же самым уважаемым брендом экшен-камер на международном рынке. Однако в последние годы дела у некогда самого популярного бренда экшен-камер идут не слишком хорошо. В 2016 году GoPro показала чистые убытки в размере $419,0 млн В 2017 ситуация улучшилась, но компания все ещё осталась убыточной — отрицательные $182,9 млн по итогам года. Так что американцы могут быть весьма заинтересованы в сделке с китайцами.

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