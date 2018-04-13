Дворкович рассказал о поддержке компаний Дерипаски

Дворкович рассказал о возможной поддержке компаний Дерипаски

"У нас есть понимание, какие решения нужны, чтобы обеспечить стабильную работу группы компаний, в которой Олег Владимирович (Дерипаска — ред.) является основным акционером", — сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума.

Дворкович также предположил, что причина отсутствия самого Дерипаски на форуме понятна всем его участникам. "Те решения, которые требуются для стабильной работы компаний бизнесмена, требуют от него 24-часового присутствия на рабочем месте, "а не на площадке форума", — сказал Дворкович.

Ранее Дерипаска был указан среди выступающих на пленарном заседании форума. Кроме того, в ряде мероприятий в рамках форума не стали принимать участие отдельные представители топ-менеджмента "Русала", включая ранее указанного среди докладчиков президента компании Владислава Соловьева . Представитель Дерипаски не стал комментировать его отсутствие на форуме.

Дерипаска, а также представители подконтрольной его структурам алюминиевой компании "Русал", в последние годы регулярно принимали участие в форуме, проходящем в одном из важнейших регионов присутствия компании.