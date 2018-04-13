Дворкович рассказал о поддержке компаний Дерипаски

Правительство РФ видит меры поддержки для оказавшихся под санкциями компаний Олега Дерипаски, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"У нас есть понимание, какие решения нужны, чтобы обеспечить стабильную работу группы компаний, в которой Олег Владимирович (Дерипаска — ред.) является основным акционером", — сказал он в кулуарах Красноярского экономического форума.
США в пятницу, 6 апреля, ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. В новый санкционный список, в частности, попал миллиардер Олег Дерипаска, а также подконтрольные ему компании — En+ Group, "Русал", "Группа ГАЗ".
Дворкович также предположил, что причина отсутствия самого Дерипаски на форуме понятна всем его участникам. "Те решения, которые требуются для стабильной работы компаний бизнесмена, требуют от него 24-часового присутствия на рабочем месте, "а не на площадке форума", — сказал Дворкович.
Ранее Дерипаска был указан среди выступающих на пленарном заседании форума. Кроме того, в ряде мероприятий в рамках форума не стали принимать участие отдельные представители топ-менеджмента "Русала", включая ранее указанного среди докладчиков президента компании Владислава Соловьева. Представитель Дерипаски не стал комментировать его отсутствие на форуме.
Дерипаска, а также представители подконтрольной его структурам алюминиевой компании "Русал", в последние годы регулярно принимали участие в форуме, проходящем в одном из важнейших регионов присутствия компании.