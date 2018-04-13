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Чистый приток в фонды активов РФ за неделю составил $137 млн
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Чистый приток в фонды активов РФ за неделю составил $137 млн 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Инвесторы за неделю по 11 апреля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 137 миллионов долларов против оттока в 30,7 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании «Сбербанк КИБ».
"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Вопреки тому, что можно ожидать, учитывая падение индекса РТС на 10% с прошлой пятницы, EPFR Global сообщает о чистом притоке в 137 миллионов долларов в Россию за неделю по 11 апреля. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (Russia-dedicated funds), привлекли на рынок (России — ред.) 96,7 миллиона долларов, а глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) — 84,6 миллиона долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.
По их данным, большая часть притока средств в Россию приходится на пассивные фонды, которые привлекли 197 миллионов долларов.
"Данные по пассивным фондам совпадают с сообщениями от крупнейших российских фондов формата ETF за прошлую неделю: например, RSX увеличил число своих подразделений примерно на 10% с прошлой пятницы, чем объясняются значительные притоки. Мы считаем, что приток через пассивные фонды произошел в результате внезапного резкого падения рынка и роста цены на нефть марки Brent на 6% за отчетную неделю", — пишут эксперты. При этом активные фонды за минувшую неделю зафиксировали отток средств на сумму в 60,1 миллиона долларов.
В регионе развивающихся стран зафиксирован чистый приток в 2,8 миллиарда долларов, как и неделей ранее. Глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) привлекли 1,7 миллиарда долларов. Приток средств в Китай за отчетную неделю составил 1,1 миллиарда долларов, а в Индию — 16,8 миллионов долларов.
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