«М. Видео» открывает первые небольшие магазины 

Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М. Видео" начал открывать маленькие магазины под брендом m_mobile, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Первый такой магазин открылся в московском торговом центре "Афимолл", в ближайшие несколько месяцев компания намерена открыть еще по одному магазину в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в статье.
Как указывается в ней, обычно магазины сети занимают торговую площадь в 1-2 тысячи квадратных метров. Магазины нового для ритейлера формата будут занимать 200-300 "квадратов" и продавать только цифровую электронику: смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары, а также сим-карты.
На начало года у "М. Видео" было 424 магазина. Компания в марте объявила о покупке у своей материнской структуры — группы "Сафмар" (ей принадлежат 57,7% ритейлера) торговой 100% сети "Эльдорадо", располагающей 415 магазинами. В компании сообщали, что планируется сохранить оба бренда и конкурирующие сети.