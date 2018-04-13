«М. Видео» открывает первые небольшие магазины

Первый такой магазин открылся в московском торговом центре "Афимолл", в ближайшие несколько месяцев компания намерена открыть еще по одному магазину в Москве Санкт-Петербурге , говорится в статье.

Как указывается в ней, обычно магазины сети занимают торговую площадь в 1-2 тысячи квадратных метров. Магазины нового для ритейлера формата будут занимать 200-300 "квадратов" и продавать только цифровую электронику: смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, аксессуары, а также сим-карты.