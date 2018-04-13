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Проекты в сфере АПК на 2,7 млрд рублей реализуют в Хабаровском крае
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Проекты в сфере АПК на 2,7 млрд рублей реализуют в Хабаровском крае 

ТАСС 25 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Несколько предприятий в Хабаровском крае вложат в 2018 году порядка 2,7 млрд рублей в свои проекты в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на Красноярском экономическом форуме первый зампредседателя правительства региона по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.
"За 2018 год мы ожидаем 2,7 млрд инвестиций именно по проектам сельхозпроизводства. Будут реализованы проекты на эту сумму", — сказал он.
Чайка уточнил, что средства в модернизацию своих производств вкладывают компания «Джей джи си эвергрин», запустившая в Хабаровске овощные теплицы, компания «Скифагро-ДВ», реализующая проект по строительству свиноводческого комплекса, хабаровская птицефабрика, реконструирующая свои мощности, комсомольский молочный завод «Дакгомз». В 2017 году сельскохозяйственные проекты были реализованы на сумму 1,7 млрд рублей.
На панельной дискуссии форума «Ключевые направления инвестиционной политики в аграрной сфере: Как обеспечить устойчивый рост АПК», Чайка сообщал, что каждый вложенный в сельскохозяйственные проекты рубль дает 1,3 рубля роста ВРП. При этом, по его словам, значительный рост инвестиций в АПК сдерживают недостаток подходящих земель, климат и стоимость энергоресурсов.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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