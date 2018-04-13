МСЗ в Казани будет введен в эксплуатацию в 2022 году 

Мусоросжигательный завод в Казани будет введен в строй к концу 2022 года, рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу, 13 апреля генеральный директор ООО «АГК-1» Игорь Тимофеев. Кроме того, спикер рассказал об общей стоимости МСЗ в России. Напомним, планируют построить пять заводов. «Общая стоимость проекта пяти заводов составляет 150 миллиардов рублей, завод в Татарстане стоит порядка 28 миллиардов рублей», — сказал Тимофеев. Тезисно спикер прокомментировал опасения о вреде МСЗ. А также подчеркнул, что строительство завода не означает, что Татарстан откажется от сортировки мусора. Эта работа будет проводиться в рамках федеральной программы, как и планировалось. «В Татарстане наша цель добиться нулевого захоронения», — резюмировал Тимофеев.