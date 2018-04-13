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Банки.ру: средние процентные ставки по кредитным картам в рублях
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Банки.ру: средние процентные ставки по кредитным картам в рублях 

Банки.ру 51 минуту назад
Портал Банки.ру сравнил изменение средних процентных ставок по кредитным картам в рублях за последние три месяца.
В исследовании были проанализированы данные по кредитным картам всех банков, представленных на сайте Банки.ру, порядка 115 банков и более 480 предложений кредитных карт по состоянию на 1 февраля, 1 марта и 1 апреля 2018 года.
Продуктовый виджет
В категорию «бонусная» были отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым начисляются баллы по программам лояльности. В категорию «с функцией cash back» отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым часть оплаченной суммы возвращается обратно на счет держателя карты. В категорию «классические» попали кредитные карты без каких-либо опций.
В категорию «standard» вошли карты Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard Mass, American Express и «Мир Классик». В категорию «gold» вошли карты Visa Gold, Mastercard Gold, American Express Gold, UnionPay Gold. В категорию «premium» вошли карты всех категорий выше Gold.
Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по видам карт в марте увеличились в пределах 0,89 процентного пункта. (смотреть график).
Так, по состоянию на 1 апреля 2018 года средние процентные ставки по бонусным картам выросли на 0,08 п. п., по картам с функцией cash back — на 0,89 п. п., а по «классическим» картам — на 0,12 п. п.
Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по категориям карт в марте возросли в пределах 0,53 п. п. (смотреть график).
Ставки по картам категории «standard» выросли на 0,14 п. п., по категориям «gold» — на 0,38 п. п., а «рremium» — на 0,53 п. п.
Рост средних ставок объясняется появлением среди предложений банков дополнительных карт с высокими максимальными ставками, а не ростом ставок по кредитным картам в целом по рынку.
Минимальные процентные ставки по кредитным картам в рублях предлагают Совкомбанк (карта «Халва»), Киви Банк (карта «Совесть»), Хоум Кредит Банк («Карта рассрочки»), Альфа-Банк (карта «Вместо денег») и Норвик Банк (карта «Свобода»).
Наиболее высокие максимальные ставки по кредитным картам предлагают Восточный Банк, Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк, ОТП Банк, «Русский Стандарт», Тач Банк и «Пойдем!».
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