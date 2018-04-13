Рынок акций РФ мало изменится, рубль повысится в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Сегодня в первой половине дня вероятна консолидация индекса РТС — возможно снижение волатильности после периода панических продаж, говорит Антон Старцев из компании «Олма».

"Вместе с тем, возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным — негативное действие геополитической неопределенности остается в силе", — добавил он.

Дорогая нефть и выход сирийского конфликта из фазы обострения создают потенциал укрепления рубля, рассуждает Роман Ткачук из компании «Альпари».

"Курс пары доллар/рубль в первой половине дня может опуститься в район 61-61,5. От этих уровней вероятен отскок вверх, поскольку на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту как со стороны россиян, так со стороны корпораций и Минфина . Инвесторы с настороженностью ждут выходных — их спокойнее пересидеть в валюте. Тем более, что вчера претендент на пост госсекретаря США Майк Помпео призвал к новым санкциям в отношении России . Повышенная волатильность на валютном рынке сохранится", — сказал он.

Доллар проведет день в коридоре 60,5-61,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка «Восточный».

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,6%.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%. Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,22% — до 71,86 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2326 доллара против 1,2326 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,82%, до 2210,05 пункта, индекс РТС — на 3,84%, до 1125,09 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,6 рубля — до 61,99 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 76,42 рубля.