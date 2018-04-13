Ещё
Рынок акций РФ мало изменится, рубль повысится в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций РФ мало изменится, рубль повысится в начале дня, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 25 минут назад
Сегодня в первой половине дня вероятна консолидация индекса РТС — возможно снижение волатильности после периода панических продаж, говорит Антон Старцев из компании «Олма».
"Вместе с тем, возобновление устойчивого роста пока выглядит маловероятным — негативное действие геополитической неопределенности остается в силе", — добавил он.
Дорогая нефть и выход сирийского конфликта из фазы обострения создают потенциал укрепления рубля, рассуждает Роман Ткачук из компании «Альпари».
"Курс пары доллар/рубль в первой половине дня может опуститься в район 61-61,5. От этих уровней вероятен отскок вверх, поскольку на рынке сохраняется повышенный спрос на валюту как со стороны россиян, так со стороны корпораций и Минфина. Инвесторы с настороженностью ждут выходных — их спокойнее пересидеть в валюте. Тем более, что вчера претендент на пост госсекретаря США Майк Помпео призвал к новым санкциям в отношении России. Повышенная волатильность на валютном рынке сохранится", — сказал он.
Доллар проведет день в коридоре 60,5-61,75 рубля, оценил Константин Кочергин из банка «Восточный».
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,8-1,2% на фоне начала сезона корпоративной отчетности.
Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,6%, японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index снизился на 0,6%.
Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%. Стоимость нефти на утренних торгах снижалась на 0,22% — до 71,86 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро колебался на уровне 1,2326 доллара против 1,2326 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок акций вырос в четверг по основным индексам на внешнем позитивном фоне и укреплении рубля.
Индекс Мосбиржи к закрытию подорожал на 0,82%, до 2210,05 пункта, индекс РТС — на 3,84%, до 1125,09 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов четверга снизился на 0,6 рубля — до 61,99 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 76,42 рубля.
Прайм: последние новости
"Аэрофлот" опроверг информацию о том, что компания в июне может прекратить полеты в США Доля просроченной задолженности физлиц с начала года снизилась до 6,7% "Еврохим" и Migao планируют расширить производство EuroChem Migao
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин знает тайну главного оружия Трампа79
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии164
В Балтийском море рухнул Ка-2955
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы48
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить3
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:52
Британия извинились за скандал с самолетом «Аэрофлота»
В мире
02:11
Воздушное пространство над Кипром закрыли
В мире
00:44
Кошка «усыновила» новорождённых енотов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение