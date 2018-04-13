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Bloomberg: стоимость компании SpaceX вскоре достигнет $25 млрд
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Bloomberg: стоимость компании SpaceX вскоре достигнет $25 млрд 

ТАСС 21 минуту назад
НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Стоимость компании SpaceX вскоре вырастет до примерно $25 млрд Такие оценки привело в четверг агентство Bloomberg.
Как оно отмечает, 5 апреля компания SpaceX, по данным аналитической фирмы PitchBook Data, начала привлечение финансирования примерно на $507 млн С учетом этих средств ее стоимость составит $25 млрд
Агентство констатирует, что SpaceX таким образом станет третьей в США по стоимости компанией, основанной на инновациях, которая начинала как стартап. Первые две — это популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей, а также сетевой ресурс Airbnb, предназначенный для краткосрочной аренды жилья.
Согласно данным PitchBook Data, в ноябре 2017 года стоимость SpaceX оценивалась в $21 млрд Всего SpaceX планирует в 2018 году совершить около 30 запусков. В 2017 году ракеты этой компании отправлялись в космос 18 раз.
SpaceX была основана Илоном Маском в 2002 году. В числе ее разработок — технология по возвращению на землю отработавшей первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 для повторного использования. Как полагают в компании, это позволяет сделать запуски существенно дешевле.
Впервые эксперимент по возвращению первой ступени был проведен 29 сентября 2013 года. Ступень планировалось плавно спустить и приводнить в океан, однако из-за сильного вращения она упала на воду и разрушилась. Первая успешная посадка на землю состоялась 22 декабря 2015 года, на морскую платформу — 8 апреля 2016 года.
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