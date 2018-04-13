Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс банка»

Проблемы в деятельности «Конфидэнс банка» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества

— сообщение Центробанка.

В Центробанке указывают, что оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Таким образом возникла реальная угроза интересам вкладчиков и кредиторов банка. Также «Конфиденс банк» обвинили в совершении сомнительных транзитных операций. Перед этим Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения, отметили у регулятора.

В банке сейчас назначена временная администрация.