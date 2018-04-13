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Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс банка»
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Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс банка» 

360tv.ru 32 минуты назад
Фото: РАПСИ
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Конфидэнс банка". Об этом указано в сообщении Центробанка, размещенном на сайте регулятора.
Проблемы в деятельности «Конфидэнс банка» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества
— сообщение Центробанка.
В Центробанке указывают, что оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера капитала банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Таким образом возникла реальная угроза интересам вкладчиков и кредиторов банка. Также «Конфиденс банк» обвинили в совершении сомнительных транзитных операций. Перед этим Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе четыре раза вводил ограничения на привлечение вкладов населения, отметили у регулятора.
В банке сейчас назначена временная администрация.
Верховный суд России убрал из стандартного кредитного договора условие о безналичной выдаче денег. Теперь любой сможет взять в банке хоть миллиард рублей наличными.
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