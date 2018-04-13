LavkaLavka объявила о поиске инвесторов в обмен на 51% доли в компании

Собственники LavkaLavka оценивают бизнес в 600 млн рублей. Таким образом, за 51% они могут выручить около 300 млн рублей. Привлеченные средства планируется направить на открытие за два года около 20 магазинов и кафе LavkaLavka в Москве . Тем самым розничная сеть кооператива вырастет более чем в три раза.

В рамках сделки все магазины, кафе, онлайн-магазин, ресторан, рынки и кулинарии перейдут в новое ООО, в котором у основателей останется 49% акций, а 51% распределят между 10-20 фермерами пропорционально их инвестициям. Оперативное управление возьмет на себя созданный для этого кооператив «ЛавкаЛавка» (в него войдут все учредители ООО, у которых будет по одному голосу вне зависимости от их доли).

По словам Акимова, с некоторыми фермерами договоренности уже достигнуты, однако в качестве инвесторов будут привлекаться не только нынешние поставщики и партнеры, но и новые. Весь процесс реорганизации планируется закрыть за два месяца.

Фермер Олег Покровский , который производит сыры и колбасные изделия, планирует получить 10% в LavkaLavka. Основным преимуществом в новой структуре он видит отсутствие необходимости создания сбытовой сети «с нуля».