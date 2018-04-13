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LavkaLavka объявила о поиске инвесторов в обмен на 51% доли в компании
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LavkaLavka объявила о поиске инвесторов в обмен на 51% доли в компании 

RB.ru 49 минут назад
Фото: RB.ru
Собственники LavkaLavka оценивают бизнес в 600 млн рублей. Таким образом, за 51% они могут выручить около 300 млн рублей. Привлеченные средства планируется направить на открытие за два года около 20 магазинов и кафе LavkaLavka в Москве. Тем самым розничная сеть кооператива вырастет более чем в три раза.
В рамках сделки все магазины, кафе, онлайн-магазин, ресторан, рынки и кулинарии перейдут в новое ООО, в котором у основателей останется 49% акций, а 51% распределят между 10-20 фермерами пропорционально их инвестициям. Оперативное управление возьмет на себя созданный для этого кооператив «ЛавкаЛавка» (в него войдут все учредители ООО, у которых будет по одному голосу вне зависимости от их доли).
По словам Акимова, с некоторыми фермерами договоренности уже достигнуты, однако в качестве инвесторов будут привлекаться не только нынешние поставщики и партнеры, но и новые. Весь процесс реорганизации планируется закрыть за два месяца.
Фермер Олег Покровский, который производит сыры и колбасные изделия, планирует получить 10% в LavkaLavka. Основным преимуществом в новой структуре он видит отсутствие необходимости создания сбытовой сети «с нуля».
LavkaLavka управляет тремя магазинами и тремя магазинами-кафе в Москве. Сейчас компаний на 35,56% владеет Борис Акимов и на 31,6% Александр Михайлов. По собственным оценкам, LavkaLavka занимает около 10% рынка продукции небольших экофермеров, годовой оборот которого составляет 5 млрд рублей.
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