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Замглавы ВЭБа рассказал о прогнозе по оттоку капитала из России в 2018 году
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Замглавы ВЭБа рассказал о прогнозе по оттоку капитала из России в 2018 году 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Отток капитала из России на конец 2018 года прогнозируется выше уровня прошлого года, сообщил журналистам заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач на Красноярском экономическом форуме.
"У нас отток наших инвестиций больше за рубеж, чем приток иностранных. Если в целом об оттоке капитала в первом квартале, ЦБ дал 13 миллиардов (долларов — ред). Думаю, по году будет около 30 миллиардов — выше чем в прошлом году", — сказал Клепач.
По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в первом квартале составил 13,4 миллиарда долларов против 16,4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
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