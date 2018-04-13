Рынок автономного транспорта увеличится до $173 млрд до 2023 года 

«На текущем этапе существует множество барьеров на пути развития индустрии автономного транспорта, которые удастся преодолеть благодаря модернизации цифровых технологий и новым законодательным инициативам», — отмечает аналитик F&S Анирудх Венкитараман.
Мультимедийные автомобильные системы, облачные сервисы, системы мониторинга и обеспечение кибербезопасности цифровых систем беспилотных автомобилей являются наиболее перспективными сегментами, в развитие которых советуют инвестировать компаниям эксперты консалтингового агентства.