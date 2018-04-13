Ещё
Рынок автономного транспорта увеличится до $173 млрд до 2023 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок автономного транспорта увеличится до $173 млрд до 2023 года 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«На текущем этапе существует множество барьеров на пути развития индустрии автономного транспорта, которые удастся преодолеть благодаря модернизации цифровых технологий и новым законодательным инициативам», — отмечает аналитик F&S Анирудх Венкитараман.
Мультимедийные автомобильные системы, облачные сервисы, системы мониторинга и обеспечение кибербезопасности цифровых систем беспилотных автомобилей являются наиболее перспективными сегментами, в развитие которых советуют инвестировать компаниям эксперты консалтингового агентства.
РЖД-Партнер: последние новости
«Первая Тяжеловесная Компания» поднялась на 8-е место среди крупнейших операторов подвижного состав Отгрузка угля с Эльгинского месторождения в Якутии в I квартале выросла почти в полтора раза Регионы Дальнего Востока предусмотрели в своих бюджетах на 2018 год около 700 млн руб. на дотацию пригородных железнодорожных маршрутов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин знает тайну главного оружия Трампа82
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии164
В Балтийском море рухнул Ка-2955
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы48
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить4
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:52
Британия извинились за скандал с самолетом «Аэрофлота»
В мире
02:11
Воздушное пространство над Кипром закрыли
В мире
00:44
Кошка «усыновила» новорождённых енотов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение