Кабмин продлил поддержку промышленных инвестпроектов 

Москва, 13 апреля — «Вести. Экономика». Правительство России продлило действие механизма господдержки комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: EPA/IGOR KOVALENKO
Постановлением правительства от 3 января 2014 г. были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Новое постановление продлевает действие этого механизма господдержки.
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Почему промышленность РФ остановилась? PMI обрабатывающих отраслей России вырос в марте Мордашов попросил о господдержке для "Силовых машин" «Предусматривается предоставление субсидий по кредитам, полученным в 2014-2019 гг. в российских кредитных организациях, »Внешэкономбанке", международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию комплексных инвестпроектов или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 гг. в рамках реализации таких проектов", — говорится в справке к документу. На реализацию такого механизма господдержки в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 24,05 млрд руб., в том числе в 2018 г. — 6,86 млрд руб., в 2019 г. — 8,6 млрд руб., в 2020 г. — 8,59 млрд руб. "По информации Минпромторга России, количество инвестпроектов, по которым поступят обращения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, составит 215 проектов с общим объемом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 млрд руб. и общим объемом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 млрд руб. ", — заявил кабмин.