Кабмин продлил поддержку промышленных инвестпроектов

Москва , 13 апреля — «Вести. Экономика». Правительство России продлило действие механизма господдержки комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Постановлением правительства от 3 января 2014 г. были утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Новое постановление продлевает действие этого механизма господдержки.

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