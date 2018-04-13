Госрасходы на кибербезопасность выросли на 35%

По итогам 2017 года объем госзакупок в сфере обеспечения информационной безопасности составили 56 млрд рублей, что на 35% больше чем в 2016 году. Об этом сообщила компания «Информзащита».

По данным компании, большинство государственных предприятий увеличили бюджеты на кибербезопасность. Исключение составили лишь нефтегазовые компании. Рост затрат объясняется главным образом законодательными требованиями по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также увеличением количества кибератак.

Согласно статистике, суммарный объем закупок госорганов и госкомпаний в области информационных технологий в 2017 году составил 664 млрд рублей, увеличившись за год на 24%, а закупки в области информационной безопасности (ИБ) выросли на 35% и достигли 56 млрд рублей. При этом не учитывались закупки, не подпадающие под Федеральные законы 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и ФЗ-223 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), или составляющие гостайну.

В общей сложности, бюджеты на ИТ-инфраструктуру выросли в основном в отрасли финансов, связи, оборонно-промышленного комплекса, транспорта и энергетики. В сфере транспорта затраты выросли на 54%, до 73 млрд, в банковской — до 152 млрд руб. В свою очередь нефтегазовая отрасль сократила подобные расходы.