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Д. Медведев подписал документ о господдержке инвестпроектов по приоритетным направлениям промышленности
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Д. Медведев подписал документ о господдержке инвестпроектов по приоритетным направлениям промышленности 

Агентство «Москва» 33 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о господдержке комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Продлено действие механизма государственной поддержки, предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых организациях на реализацию комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 гг. в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности», — говорится в постановлении.
В документе отмечается, что на реализацию данного механизма господдержки было выделено из федерального бюджета 25,05 млрд руб. В том числе в 2018 г. — 6,86 млрд руб., в 2019 г. — 8,6 млрд руб., в 2020 г. — 8,59 млрд руб.
При этом, при обмене документами и другой информацией в рамках реализации плана господдержки, предусматривается использование государственной информационной системы промышленности.
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