Лихие 92-й и 95-й. Цены на топливо в Татарстане могут взлететь 

Письмо президента Ассоциации предприятий нефтепродуктов председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты, в котором предлагается существенно повысить цены на топливо, оказавшееся в распоряжении нашей редакции произвело значительный резонанс. Стоимость литра 92–го бензина может подняться в ближайшее время 3,5 рубля. «Казанский репортер» выяснил, стоит ли ждать такого роста цен и чем обусловлено повышение. АИ-80 — 38,50 рублей за литр АИ-92 — 41 рубль за литр АИ-95 — 42,50 рублей за литр Дизельное топливо — 42,50 рублей за литр Именно такими должны быть цены на топливо, чтобы розничная торговля не была убыточной, считает президент Ассоциации предприятий нефтепродуктов Ирек Сулейманов. Самое существенное подорожание может ждать 92–й бензин. Сейчас его литр стоит около 37,40 рублей, если предложения будут приняты, рост составит 3 рубля 60 копеек. Обоснование расчетов Сулейманов представил в письме к Роберту Гилязиеву, председателю рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты. — К примеру, за март 2018 года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже только бензин «Регуляр АИ-92» ПАО «Башнефть» вырос на 5500 руб. /тн., — говорится в обращении Сулейманова. Таких скачков татарстанские автомобилисты не знали даже в кризис 2008 и 2014 года. Тогда цены росли стабильно, но постепенно: не больше 50 копеек за раз. Самый резкий скачок за последние 10 лет был зафиксирован в марте 2016 года: 64 копейки. Что интересно, прямой зависимости розничных цен на бензин от стоимости нефти не прослеживается. Так, за март 2014 года, когда баррель нефти стоил почти 108 долларов, бензин стоил 29 рублей. А в том же марте 2016, когда баррель успел подешеветь до 39 долларов, розничная цена на А-92 перевалилась за 30 рублей. Чтобы объяснить это, достаточно знать структуру ценообразования автомобильного топлива. Собственно, стоимость нефти в литре бензина составляет от 4% до 11%. Около трети приходится на затраты по переработке, транспортировку и прибыль продавцов. Все остальное, и это больше половины стоимости — налоги и акцизы. — Мы не хотим роста цен. Мы хотим паритета. Но мы зависим от нефтяных компаний, которые устанавливают оптовые цены, — комментирует Ирек Сулейманов свое предложение. — Розничная стоимость на заправках регулируются административно, и мы сами постоянно слышим: «Ни в коем случае не повышайте цены!». Но торговать себе в убыток мы не можем. С нынешним ценником на оптовые поставки бензина мы продаем на заправках без розничной наценки. Ирек Сулейманов также отметил, что обоснованность роста цен со стороны оптовых поставщиков должна регулироваться государством. Но то, что происходит на оптовых рынках сейчас — бардак, который либо не контролируется, либо контролируется недостаточно. — Это немыслимые цены, откуда они берутся, я не знаю, и знать не могу. Этим государство занимается, контролирует и проверяет их, — говорит Сулейманов. Председатель рабочей группы по мониторингу цен на нефтепродукты Роберт Гилязиев подтвердил: стоимость топлива повысится и произойдет уже довольно скоро. Но скачок розничных цен на сразу на несколько рублей маловероятен. — Цены вырастут. Последний раз бензин дорожал в декабре. В апреле-мае подорожает снова. Но не на 4 рубля, это слишком, — пояснил Гилязиев. Очевидно, что значительное повышение стоимости топлива скажется на цены практически во всех остальных сферах. Неизменно радужными останутся разве что официальные темпы по инфляции. Федеральная служба по статистике уверяет, что в 2017 году она составила 2,5% по стране. По данным Татарстанстата на 9 апреля сейчас в Казани зафиксированы следующие цены автомобильное топливо: АИ-92 — 37,40 рублей за литр АИ-95 — 40,30 рублей за литр АИ-98 — 47,33 рублей за литр Дизельное топливо — 39,48 рублей за литрАлександра Назарова, Антон Райхштат.