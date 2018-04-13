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«Квадра» прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в 2018 году на уровне не ниже прошлого года
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«Квадра» прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в 2018 году на уровне не ниже прошлого года 

Rambler News Service 58 минут назад
Энергетическая компания «Квадра» прогнозирует чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году на уровне не ниже показателя прошлого года — 602,3 млн рублей, сообщила RNS заместитель гендиректора «Квадры» по экономике Светлана Никонова.
«Прогноз, положительный. Надеемся, что не хуже (показателя прошлого года. — RNS)», — сказала она в кулуарах Красноярского экономического форума.
При этом Никонова отметила, что решение о рекомендациях совету директоров по выплате дивидендов за 2017 год пока не принято.
«Мы занимаемся этим вопросом, но пока рано об этом говорить», — сказала она.
Чистая прибыль энергетической компании «Квадра» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в 2017 году 602,3 млн рублей против чистого убытка в размере 1,565 млрд рублей годом ранее.
«Квадра» занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,9 ГВт, тепловая — 13,6 тыс. Гкал/ч.
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