«Квадра» прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в 2018 году на уровне не ниже прошлого года

Энергетическая компания «Квадра» прогнозирует чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2018 году на уровне не ниже показателя прошлого года — 602,3 млн рублей, сообщила RNS заместитель гендиректора «Квадры» по экономике Светлана Никонова

«Прогноз, положительный. Надеемся, что не хуже (показателя прошлого года. — RNS)», — сказала она в кулуарах Красноярского экономического форума.

При этом Никонова отметила, что решение о рекомендациях совету директоров по выплате дивидендов за 2017 год пока не принято.

«Мы занимаемся этим вопросом, но пока рано об этом говорить», — сказала она.

Чистая прибыль энергетической компании «Квадра» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила в 2017 году 602,3 млн рублей против чистого убытка в размере 1,565 млрд рублей годом ранее.

«Квадра» занимается производством электроэнергии на тепловых электростанциях. Общая установленная электрическая мощность компании — 2,9 ГВт, тепловая — 13,6 тыс. Гкал/ч.