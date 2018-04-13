Клепач прогнозирует 60 рублей за доллар в 2018 году 

Курс российской валюты к доллару США в 2018 году может составить 60 рублей за одну американскую единицу валюты. Среднегодовая цена на нефть составит порядка 64 рублей за баррель, заявил в кулуарах Красноярского экономического форума главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.
«Думаю, что рубль отыграет немного свои позиции, вернется к тому уровню, который был до падения. Думаю, что вернется до 60, даже меньше, рублей за доллар», — передает ТАСС слова Клепача.
Это, по словам финансиста, будет зависеть от развития событий в Сирии. По его словам, во втором полугодии и к концу года цена на нефть пойдет вниз. Среднегодовая будет 64-60 с лишним рублей за доллар. Рост ВВП составит в 2018 году 1,8%, в этом плане оценка не менялась, напомнил Клепач.