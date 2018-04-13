Кабмин РФ продлил действие господдержки основных направлений гражданской промышленности

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ продлило действие государственной поддержки по предоставлению российским организациям субсидий из федерального бюджета на частичную уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление размещено в пятницу на официальном сайте кабинета министров.

"Предусматривается предоставление субсидий по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке , международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ , на реализацию комплексных инвестпроектов или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации таких проектов", — говорится в справке к документу.

Постановление внесено Минпромторгом России . Отмечается, что на реализацию такого механизма господдержки в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 24,05 млрд рублей.

По информации министерства, обращения о предоставлении субсидий из федерального бюджета поступят по 215 инвестпроектам с общим объемом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 млрд рублей и общим объемом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 млрд рублей.