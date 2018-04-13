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Кабмин РФ продлил действие господдержки основных направлений гражданской промышленности
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Кабмин РФ продлил действие господдержки основных направлений гражданской промышленности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило действие государственной поддержки по предоставлению российским организациям субсидий из федерального бюджета на частичную уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на инвестиционные проекты по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Соответствующее постановление размещено в пятницу на официальном сайте кабинета министров.
"Предусматривается предоставление субсидий по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ, на реализацию комплексных инвестпроектов или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014-2019 годах в рамках реализации таких проектов", — говорится в справке к документу.
Постановление внесено Минпромторгом России. Отмечается, что на реализацию такого механизма господдержки в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 24,05 млрд рублей.
По информации министерства, обращения о предоставлении субсидий из федерального бюджета поступят по 215 инвестпроектам с общим объемом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 млрд рублей и общим объемом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 млрд рублей.
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